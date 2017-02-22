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Gölbaşı Belediyesinden Diyetisyen Eşliğinde Kilo Kontrolü

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Gölbaşı Belediyesinden Diyetisyen Eşliğinde Kilo Kontrolü
Gölbaşı Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi tarafından yeni göreve başlayan uzman diyetisyen, Rauf Denktaş Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ne alınan vücut analiz makinesiyle bayan üyelere ücretsiz analizler gerçekleştirecek.

Diyetisyen eşliğinde bayanlara ücretsiz vücut analizi

Gölbaşı Belediyesinin Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı biriminde göreve başlayan uzman diyetisyen, kişinin sağlığını koruyarak ideal kilosuna ulaşabilmesi için bayanlara hizmet vermeye başladı. Vücut analiz cihazı ile sporsever bayanların vücut ağırlığının yoğun olarak nelerden oluştuğu belirlenerek, diyetisyenle kilo vermek kolaylaşacak.

Uzman diyetisyen, haftanın 4 günü spor merkezinde sporseverlerle bir araya gelerek, bayanlara sağlıklı beslenme konularında yardımcı olacak.

Gölbaşı Belediyesinden Diyetisyen Eşliğinde Kilo Kontrolü

Gölbaşı Belediyesinden Diyetisyen Eşliğinde Kilo Kontrolü

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