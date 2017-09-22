Gölbaşı Belediyesinden Okullara Boya Desteği

Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek vermeye devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında yürüttüğü çalışmalarla eğitime destek vermeye devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçe genelinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim veren okullara boya yardımında bulundu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Belediyesi olarak eğitime ve öğretime sunduklarını desteklerin artarak devam ettiğini söyledi. İlçedeki okulların fiziki şartlarının düzeltilmesi için boya yardımında bulunduklarının altını çizen Başkan Duruay, "Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarıdır" dedi.

"39 okula boya malzemesi temin ettik"

Başkan Duruay, boya malzemesinin belediye tarafından temin edildiğini aktararak, "Okul idarecilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu yıl 39 okulumuza 465 plastik, 260 tavan ve 226 yağlı boya ile 75 sentetik tiner dağıtımını gerçekleştirdik. İşçiliğini de okullarımız kendileri üstleniyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitim öğretim kurumlarımıza desteğimiz devam ediyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize tekrardan hayırlı olsun" diye konuştu.