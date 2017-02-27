Gölbaşı Belediyespor Liderliğini Koruyor

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi'nin 12. haftasında Gölbaşı Belediyespor, Ordu Gençlerbirliği'ni 36-27 mağlup etti.

Türkiye Erkekler Hentbol 2. Ligi'nin 12. haftasında Gölbaşı Belediyespor, Ordu Gençlerbirliği'ni 36-27 mağlup etti.

Maçın ardından konuşan Gölbaşı Belediyespor Kulüp Başkanı Hayati Çal, takımın rahat bir maç geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın ikinci yarısına tamamen genç bir kadroyla çıktık. Oyuncularımız istediğimiz oyunu oynadılar. Bu maç sonunda da birincilik iddialarımız daha da güçlenmiş oldu. Bizi destekleriyle bir an bile yalnız bırakmayan, Belediye Başkanımız Fatih Duruay'a ve yöneticilerimize teşekkür eder, bu galibiyetimizi armağan ediyoruz."

Başkan Duruay, alınan galibiyet ve güzel oyundan dolayı takımı ve teknik heyeti kutladı.