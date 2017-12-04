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Gölbaşı Belediyespor’dan Süper Galibiyet

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Gölbaşı Belediyespor’dan Süper Galibiyet
Gölbaşı Belediyespor deplasmanda, Yurt-Kur Spor'u 6-1 yenerek üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Gölbaşı Belediyespor amatör takımı, Yurt-Kur Spor'u 6-1 yendi.

Gölbaşı Belediyespor deplasmanda, Yurt-Kur Spor'u 6-1 yenerek üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Maçın başında Oktay'ın kendi kalesine attığı golle 1- 0 yenik duruma düşen Gölbaşı Belediyespor, Mehmethan ve Oktay'ın attığı gollerle devreyi 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Gölbaşı, Mehmethan, Oktay, Bilgehan ve Çağlar'ın golleriyle mücadeleyi 6-1 kazandı.

Kulüp Başkanı Hayati Çal, takımını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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