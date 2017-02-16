Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenleme Projesi İncelendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve beraberindeki heyet İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Gölbaşı Gölleri...

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve beraberindeki heyet İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesinde incelemelerde bulundu.

Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi inceleme heyetine Kaymakam Murat Zadeleroğlu, GAP İdaresi yetkilileri ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü mühendisleri katıldı. Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, burada yaptığı incelemelerin ardından yaptığı konuşmada, "Belediye olarak her alanda çalışmalarımız sürüyor. Bizim önemsediğimiz ikinci büyük projemizden birisi de bu Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesidir. Bu proje ile halkımız güzel bir mesire alanına kavuşuyor.

Proje dahilinde bin 400 metre yola hem bisiklet yolu hem yürüyüş hem de araç yolu yaptık. Yolu parke taşı ile döşedik, aydınlatma sistemlerini yaptık. Şimdi oyun grupları ve oturma gruplarını yerleştireceğiz. Peyzaj çalışmalarımız da bitmek üzere" diye konuştu.