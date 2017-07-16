Gölbaşı İlçesinde 15 Temmuz Coşkusu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gölbaşı Demokrasi Meydanında program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gölbaşı Demokrasi Meydanında program düzenlendi.

Programa Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Kökçü, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Gölbaşı halkı katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılan fotoğraf sergisi vatandaşlarımız tarafından gezildi. Öğrenciler ve öğretmenler hazırladıkları şiirleri okudu. Spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti dinlendi. Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir ve Adıyaman Vali Yardımcısı Onur Kökçü günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptılar.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Tam 27 gün boyunca bıkmadan, yılmadan, gece gündüz demeden burada, bu meydanlarda nöbet tuttunuz. Bugün de burada, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için toplanmış bulunmaktayız. Bizi bu günlere özgür, bağımsız bir devlet ve millet olarak kavuşturan rabbimize şükürler olsun. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak, 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır. Bu dareb girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Ordumuz ve Mehmetçiğimiz bizim gözbebeğimizdir. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. 15 Temmuz Demokrasi Zaferimiz kutlu olsun" dedi.