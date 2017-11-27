Gölbaşı İlçesinde 3 Otomobil Çarpıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Nisan Bulvarı üzerinde Zehriban Derin idaresindeki 27 B 2483 plakalı otomobil ile Kadir Alpay idaresindeki 01 BJK 13 ve Fatih Elçi idaresindeki 02 EF 711 otomobil otogar önünde çarpıştı.

Kazada Zehriban Derin yaralandı.Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Otomobillerde ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.