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Gölbaşı İlçesinde Motosiklet Uygulamaları Sıklaştırıldı

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Gölbaşı İlçesinde Motosiklet Uygulamaları Sıklaştırıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte artan motosikletler üzerinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte artan motosikletler üzerinde polis ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte motosikletlerin sayısının çoğalması ve son günlerde yaşanan yaralamalı, ölümlü motor kazalarını en aza indirmek için denetimler gerçekleştiriyor. Motosiklet sürücülerini can güvenlikleri için kask takmaları konusunda uyaran polis ekipleri, diğer yandan da sürücülerin eksik evrakları olup olmadığı kontrol ediyor. Şehrin değişik noktalarında gerçekleştirilen trafik uygulamalarında eksik evrakı olan bazı motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken bazı motosikletler ise çekiciyle oto parka çekildi.

Denetimler sırasından eksik evrakı bulunan bazı motor sürücüleri polisi göründe motoru bırakıp kaçmaya çalıştıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gölbaşı İlçesinde Motosiklet Uygulamaları Sıklaştırıldı

Gölbaşı İlçesinde Motosiklet Uygulamaları Sıklaştırıldı

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