  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C

Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı

» »
Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muay thai il seçmeleri gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muay thai il seçmeleri gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda gençler ve büyükler muay thai seçmeleri yapıldı. Bay ve bayan 75 kişinin katıldığı seçmelere Adıyaman merkez, Gölbaşı, Besni ve Kahta ilçelerinden katılan sporculardan 30 sporcu seçildi.

Seçilen sporcular Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından 17-26 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Şehit Polis Fethi Sekin Büyükler ve Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.

Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı

Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Çalışanlarının Ücretlerine Zam Yapıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:58
  • Muş’ta İşyeri Açılışları18 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:53
  • Başkan Savaş’tan El Bab Gazisine Ziyaret18 Şubat 2017 Cumartesi 16:48
  • Melikgazi Belediyesinde Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası Düzenlendi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • Kadınlar Basketbol Ligi18 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • İstihdam Seferberliğine İşadamı Çebi’den Destek18 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Ak Parti Eski Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz: “Tek Patron Millet Olacak”18 Şubat 2017 Cumartesi 16:28
  • Başkan Altınok’tan Referandum Çağrısı18 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
  • Bes’in Yeni Başkanı Ufuk Doruk Oldu18 Şubat 2017 Cumartesi 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti