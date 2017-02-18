Gölbaşı İlçesinde Muay Thai Seçmeleri Yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muay thai il seçmeleri gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde muay thai il seçmeleri gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kapalı Spor Salonunda gençler ve büyükler muay thai seçmeleri yapıldı. Bay ve bayan 75 kişinin katıldığı seçmelere Adıyaman merkez, Gölbaşı, Besni ve Kahta ilçelerinden katılan sporculardan 30 sporcu seçildi.

Seçilen sporcular Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından 17-26 Mart 2017 tarihinde Antalya'da yapılacak olan Şehit Polis Fethi Sekin Büyükler ve Gençler Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecek.