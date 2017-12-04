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Gölbaşı Ve Gerger’de Kkydp Bilgilendirmesi Yapıldı

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Gölbaşı Ve Gerger’de Kkydp Bilgilendirmesi Yapıldı
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Ekonomik Yatırımlar 12. Etap bilgilendirmesi yapıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Ekonomik Yatırımlar 12. Etap bilgilendirmesi yapıldı.

Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri tarafından Gölbaşı ve Gerger ilçesinde üreticiler bilgilendirildi. İlçelerde üreticileri yüzde 50 hibeli proje başvuruları konularında bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Ekonomik yatırım konularından tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusu anlatıldı.

Yine kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise, kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitim konusunda bilgiler verildi.

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