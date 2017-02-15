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Gölbaşı’da Minik Eller Toprakla Buluştu

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Gölbaşı’da Minik Eller Toprakla Buluştu
Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Minik Eller Toprakla Buluşuyor" etkiliği kapsamında anaokulu öğrencileri ile menekşe tohumu ve lale soğanı dikimi...

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Minik Eller Toprakla Buluşuyor" etkiliği kapsamında anaokulu öğrencileri ile menekşe tohumu ve lale soğanı dikimi gerçekleştirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, "Minik Eller Toprakla Buluşuyor" etkinliği kapsamında, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında Zekiye Emin Kanıpenk Anaokulu öğrencileri ile menekşe tohumu ve lale soğanı dikimi gerçekleştirdi.

"Çocuklarımıza yeşili sevdireceğiz"

Çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet eden Duruay, etkinliğin amacının çocukların gerçek bitkilerle, çiçeklerle tanışması olduğunu söyledi. Çocuklara yeşili sevdirmenin önemine dikkat çeken Duruay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu manada da Gölbaşı Belediyemizin serasında genç kardeşlerimize menekşe tohumları ektirdik. Birer tane de lale soğanı diktirdik. Onları da kendilerine hediye edeceğiz. Onlar çiçek sevgisini, yeşile olan sevgiyi bu şekilde öğrenmiş olacaklar."

Gölbaşı Belediyesinden okullara kuş evi

Başkan Duruay, hayvan sevgisini de çocuklara aşılamak gerektiğini belirterek, "Ankaramızın kültürü olan Ankara evimizin tanıtımını yapmak hem de Ankaramızın mimari güzelliğini onlara göstermek için kuş evleri yaptık. Bunları da okullarımıza dağıtacağız" diye konuştu.

Duruay, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz'e program sonunda kuş evi hediye etti. Öğrenciler de Duruay'a kendi yaptıkları resim tablosunu hediye ederek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Diktikleri lale soğan saksılarını, etkinliğin ardından yanlarında götüren çocuklar, lalenin büyümesine ve olgunlaşmasına tanık olacak.

Gölbaşı’da Minik Eller Toprakla Buluştu

Gölbaşı’da Minik Eller Toprakla Buluştu

Gölbaşı’da Minik Eller Toprakla Buluştu

Gölbaşı’da Minik Eller Toprakla Buluştu

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