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Gölbaşı’nda 22 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Gölbaşı’nda 22 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Ankara-Konya yolunda polis ekiplerinin durduğu bir araçta yapılan arama sonucunda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara-Konya yolunda polis ekiplerinin durduğu bir araçta yapılan arama sonucunda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi sonucu, 2 Mart 2017 Perşembe günü Gölbaşı ilçesi Ankara-Konya Yolu üzerinde bir benzin istasyonu yakınındaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada çeşitli markalarda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Araçta bulunan Suriye uyruklu A. D. ve H. H. A. isimli şahıslar yakalanmıştır. "

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