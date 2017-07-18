Gölbaşı’nda 4 Kişi Fetö’den Tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında Gölbaşı'nda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., H.A., R.A. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan gözaltına alınan bir kişinin işlemlerinin devam ettiği, firari durumda olan bir kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.