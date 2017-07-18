Gölbaşı’nda 4 Kişi Fetö’den Tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında Gölbaşı'nda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.K., H.A., R.A. ve K.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan gözaltına alınan bir kişinin işlemlerinin devam ettiği, firari durumda olan bir kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.