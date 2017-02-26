Gölbaşında Binadan Düşen Beton Blok Caddeye Düştü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde halkın yoğun olarak kullandığı cadde üzerine eski binadan beton blok düştü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde halkın yoğun olarak kullandığı cadde üzerine eski binadan beton blok düştü.

Gölbaşı ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan eski bir binanın çatısındaki çevre duvarı caddeye düştü. Beton yığının düştüğü esnada cadde üzerinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Mahalle sakinleri binanın eski olmasından dolayı daha önceden de küçük parçalar düştüğünü ancak son seferinde beton yığının düştüğünü dile getirdiler.

Esnaflardan Hasan Bige, "Bu eski bina büyük bir tehlike saçıyor. Binadan kopan beton parçaları insanların ve arabaların üzerine dökülüyor. Yetkililerin bu konuda gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.