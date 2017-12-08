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Gölbaşı’nda ’Kudüs’ Tepkisi

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Gölbaşı’nda ’Kudüs’ Tepkisi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınması protesto edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanınması protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi, tüm Müslümanları ayağa kaldırdı . Cuma namazı çıkışı sonrasında Gölbaşı'nda AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan'ın öncülüğünde düzenlenen protesto ve basın açıklamasına Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sivil toplum örgütleri ve cuma namazından çıkan camii cemaati katıldı. ABD'nin "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararı kınandı.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Karaaslan, yaptığı açıklamada, "Kudüs davamızdır" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini belirten Karaaslan, "Asla kabul edilemez. Bu karardan en kısa zamanda dönülmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği Kudüs tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasında husumeti artırmaktan başka hiçbir sonucu olmayacaktır. İslam'ın sesini susturmak kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek, Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın haremi izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler Türkü ile Arabı ile Kürdü ile tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyübi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tedbirin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların İslam işbirliği teşkilatı, zirve dönem başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. ABD'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak, Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının tüm Türkiye'de takipçisi olacağız. Gölbaşı'nda da takipçisiyiz " açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından İsrail ve ABD bayrakları yakıldı. Protesto, Kudüs için yapılan toplu duanın ardından son buldu.

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