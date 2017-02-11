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Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

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Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Karaburun Köyü girişinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Karaburun Köyü girişinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Fırat Sofu idaresindeki 02 EF 668 plakalı otomobil Karaburun Köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Fırat Sofu, Murat Akbaş ve Yusuf Kahya ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumları ağır olan Fırat Sofu ile Murat Akbaş Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

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