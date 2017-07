Gölbaşı’nda “Şehitler Anıtı” Açıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından inşa edilen Şehitler Anıtı'nın açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Gölbaşı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında bir dizi program gerçekleştirildi. Gölbaşı Belediyesi'nce yaptırılan Şehitler Anıtı'nın açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Gölbaşı'nda yaşanan olayları anlatan bir sinevizyon gösterisi yapıldı.

"Allah bir daha milletimize 15 Temmuz'u göstermesin"

Bakan Özlü, Gölbaşı Şehitler Anıtı açılış töreninde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un yurt dışı destekli bir çete hareketi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un Türkiye'yi esir almak ve Türkiye'de hükümeti devirmek isteyen bir hareket olduğunu vurgulayan Özlü, "Allah bir daha milletimize 15 Temmuz gibi geceleri göstermesin. Bu güzel eserin, Şehitler Anıtı'nın, yapımında emeği geçen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu eserin Gölbaşı'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Gölbaşı ilçesinin kahramanlığını tüm dünya biliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin de 15 Temmuz gecesinde gösterdiği çabadan dolayı tüm dünyanın Gölbaşı ilçesini bildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi sadece darbe girişimi değildi, o gece aynı zamanda bir işgal girişimiydi. O gece aynı zamanda devletimizi bölme girişimiydi. Aziz milletimizi paralama girşimiydi. Ülkemizi sömürgüleştirme girişimiydi. Ancak o gece dünya tarihine geçecek bir direniş sergilendi."

Gölbaşı Kaymakamı Şenol Esmer ise Türkiye'nin 15 Temmuz'da birçok ile göre en çok şehit veren ilçe olduğunun altını çizerek, "Gölbaşı bundan sonra kutsal toprakları olan bir yer demektir. Bu günleri unutmamak, unutturmamak adına da bu anıtları yapıyoruz. Biz 15 Temmuz'u unutturmayacağız" dedi.

"Anıtımız hainlerle mücadele eden kardeşlerimizi simgeliyor"

Gölbaşılıların 15 Temmuz'da birçok yerde mücadele ettiğinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "15 Temmuz gecesi yaşanan olayların bir çoğu Gölbaşı'nda meydana geldi. Gölbaşı'nda vatanını, milletini seven bu bayrak için hiç gözünü kırpmadan canını veren insanların o gün mücadele günüydü. İşte bu günde onları unutmamak ve bizden sonraki nesillere unutturmamak adına burada bir anıtımız var. Bu anıtımız genciyle yaşlısıyla vatanını milletini seven polis kardeşlerimizle beraber o hainlere dur demek için mücadele eden kardeşlerimizi simgeliyor. Bundan sonraki mücadelelerde bizler her zaman olacağız ve o hainleri gereken cevabı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Gölbaşılılardan "Milli Birlik Yürüyüşü"

Törenden önce, Gölbaşı Kaymakamlığı önünde, AK Parti Ankara Milletvekilleri Fatih Şahin ve Murat Alparslan, Kaymakam Esmer, Başkan Duruay, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda Gölbaşılı vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla ve meşalelerle, Gölbaşı Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla, Gölbaşı sokaklarını inletti.