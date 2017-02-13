Gölbaşı’ndan, İha’ya Veda Ziyareti

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa'ya atanmasından dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) İl Temsilcisi...

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Afyonkarahisar İl Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa'ya atanmasından dolayı İhlas Haber Ajansı (İHA) İl Temsilcisi Gökten Ceylan'a veda ziyaretinde bulundu.

Ceylan'a veda ziyaretinde bulunan Gölbaşı, Afyonkarahisar'da görev yaptığı süre boyunca basın camiası içerisinde güzel dostluklar kazandığını belirterek, İHA'nın kentteki ve Türkiye genelindeki medya sektörüne katkısının büyük olduğunu söyledi.

İHA Temsilcisi Ceylan ise, sorumlu ve ilkeli gazetecilik anlayışla İHA'nın devletin ve milletin yanında olduğu söyledi. Gölbaşı'nın, Bursa gibi büyük bir şehre atanmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Ceylan, ayrıca kendisinden ayrılmanın da üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Öte yandan, ziyarette İHA muhabirlerinden Hayati Kanat ta hazır bulundu.