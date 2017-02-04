Gölcük Ortaokulu’na Spor Salonu Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ortaokulu'na spor salonu çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ortaokulu'na spor salonu çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullar için spor salonu oluşturmaya devam ediyor. Öğrencilerin sağlıklı ve modern ortamlarda spor yapabilmelerini sağlayan spor salonları tam donanımlı olarak inşa ediliyor. Bu kapsamda Gölcük Ortaokulu'na da spor salonu inşa ediliyor. Yapının betonarme çalışmaları devam ediyor. Spor salonunun birinci katında sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ebadında 3 adet salon yapılacak.

Yapının tamamında 33 ton demir, 15 ton hasır çelik, 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık bin metreküp beton kullanılacak. Yaklaşık bin 100 metrekare alan üzerine kurulan spor salonu içerindeki antrenman odalarıyla toplam bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yapının zemin katında 28x15 ebatlarında ortak kullanımlı basketbol sahası, 9x18 metrekare ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Salonda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları duşlar bulunacak.