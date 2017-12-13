Gölcük Tabiat Parkı’na Dağ Köşkü Ve Bungalov Evler Yapılacak

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak Dağ Köşkü ve 25 adet bungalov ev için 19 Aralık'ta ihaleye çıkılacak.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak Dağ Köşkü ve 25 adet bungalov ev için 19 Aralık'ta ihaleye çıkılacak. Başkan Alaaddin Yılmaz, proje kapsamında tabiat parkında ağaç kesilmeyeceğini söyledi.

Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı'na, doğal yapısıyla uyumlu yeni tesisler kurulması ve parkın 22 yıllığına işletilmesi için 19 Aralık'ta ihaleye çıkılacak.

Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak olan Dağ Köşkü ve 25 adet bungalov hakkında açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, koruma kullanma dengesinin gözetileceğini ve Gölcük'ün herkesi hayran bırakan doğal görünümünün korunacağını belirterek, "Biz yaptığımız çalışmalarla Bolu'yu bir dünya şehri yapma hedefindeyiz. Abant, Yedigöller ve Gölcük gibi muhteşem tabiat parklarına sahibiz. Bugüne kadar tüm yaptığımız projeleri çevreye duyarlı, doğal güzelliklerimizi koruyan ve kollayan anlayışla gerçekleştirdik. Bu proje de 2012 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Gölcük uzun vadeli gelişim planına uygun olarak hazırlandı" dedi.

"Tek bir ağaca bile dokunulmayacak"

Mülkiyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait olan Gölcük Tabiat Parkı'nda Dağ Köşkü ve bungalovlar için 16 aylık inşaat sürecinin olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, "Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak bungalovlar için titiz bir çalışma yürütüldü. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi tek bir ağacın bile kesilmeyeceği, mevcut doğal ortamın korunacağı ortaklaşa bir proje hazırladı. Karşılıklı yapılan müzakerelerin sonucunda, bungalovların park içindeki caminin üst tarafında olması benimsendi. Böylece yeşil doğa ile uyumlu ağaçların arasında gizli kalacak bungalovlar yapılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

Mangal kalkacak

Gölcük Tabiat Parkı Projesi'nde, doğal güzelliklerin en üst seviyede korunabilmesi için, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. Ziyaretçiler toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisiklete binebilecek. Vatandaşlar yeni dönemde göl çevresinde ateş yakmadan piknik yapabilecekler. Ateşli piknik, bir başka deyişle mangal için de Gölcük girişinde yer alan eski balıkhane tarafında ayrı bir alan oluşturulacak. Böylece göl çevresi mangal dumanından ve ateşten arındırılacak.