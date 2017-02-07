Gölcük'te Samsun gecesi düzenlenecek

Gölcük Samsunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Reşat Akın, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret ederek, düzenleyecekleri tirit gecesine davet etti

Gölcük Samsunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Reşat Akın, Samsun Dernekler Federasyonu ile bu yıl ikincisini 26 Şubat'ta Gölcük'te yapacakları tirit gecesi için hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Yaşadıkları yer ile memleketleri arasında kültür köprüsü kurmayı amaçladıklarını dile getiren Akın, "Tirit gecemiz için davetiyelerimizi dağıtmaya başladık. Sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız" dedi.

Başkan İkiz ise, gurbetteki hemşehri derneklerine ellerinden gelen desteği verdiklerini anlatarak, "Özellikle hemşehri derneklerimizin düzenlediği tirit geceleri ilçemizin ve tiridin tanıtımında önemli rol oynamakta. Bu tür organizasyonlar hem ilimizin hem ilçemizin tanıtımı için hem de gurbetteki hemşehrilerimizin birlik beraberliği açısından da önemli. Ben de geceye katılmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Akın, daha sonra İkiz'e tirit gecesi için davetiyesini sundu.