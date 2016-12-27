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Göletin üzeri 15 cm buz tuttu

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Göletin üzeri 15 cm buz tuttu
Tokat’ın Başçiftlik İlçesi'nde hava sıcaklığının eksi dereceler düşmesi sonucu Üçoluk Göleti'nin yüzeyi buz tuttu. Yaklaşık 15 santimetre kalınlıkta buz tutan göletin yüzeyinde gazeteciler dolaştı

Tokat’ta kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Başçiftlik İlçesi sınırlarında bulunan Üçoluk Göleti eksi 15 dereceye yaklaşan soğuk hava nedeni ile dondu. Başçiftlik’e 5 kilometre, Niksar’a 29 kilometre uzaklıkta tarımsal sulama amacıyla yaptırılan gölet doğa harikası görüntüler oluşturdu. 

Başçiftlik karayolu üzerinde bulunan göleti yoldan gelip geçenlerin dikkatini çekerken, gölet üzerinde basın mensupları da hatıra fotoğrafı çekindi. Yaklaşık 15 santimetre kalınlıkta buz tutan göletin yüzeyinde gazeteciler dolaştı. Yöre sakinlerinden Abdullah Bolat, sulama amaçlı kullanılan göletin genellikle kış aylarında donduğunu söyledi.

Taner YEŞİLSU-TOKAT

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