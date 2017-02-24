Golf sahası var, PET cihazı yok;

Golf sahamız var, ama PET cihazımız yok. Neyin kimin için yapıldığını, Ankara’da hangi düzeyde temsil edildiğimizi, vekillerimizin ve yöneticilerimizin halktan ne kadar uzak olduğunu, kimin ne derdinde olduğunu şimdi daha iyi anlıyorsunuzdur.

Siyasiler ve yöneticiler her fırsatta ne diyordu? ‘Samsun sağlık kentidir, sağlık turizminin başkentidir.’ Öyle midir? Bırakın sağlık kenti olmayı sağlıklı bir kent bile değil, en yüksek partikül ve gaz kirliliğiyle sağlıksız bir kent olmanın yanında, normal sağlık hizmeti bile verilemiyor. İstatistiki bilgiler sağlıklı değil;ama gözle görüldüğü kadarıyla hemen hemen her gün kanserden biri hayatını kaybediyor.

Kanser hastaları için olmazsa olmazlardan PET/CT cihazı Samsun’da yok. Ne Kamu’da ne özelde, ne de Üniversitede (OMÜ)’de; hiçbirinde yok.

‘PET’ çektirmesi gerekenler ya Ankara’ya ya da İstanbul’a gitmek zorunda. Bazı patolojik değerlendirmeler de Samsun’ da yapılamıyor, ancak hasta değil; numuneler Ankara veya İstanbul’a gönderilebiliyor. PET böyle değil; kişinin kendisinin oralara gitmesi, sıra bulup çektirmesi gerikiyor.

Kanserin ilk teşhisi, gelişme süreci, evrelenmesi, yaygınlığının belirlenmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılması için tüm aşamalar PET/CT cihazı ile yapılabiliyor.

PET/CT ile kanser haritası çıkarılarak bu hastalık ile etkin bir mücadele sağlanıyor, büyük ölçüde kanser hastalarında kullanılmasının yanında; nedeni bilinmeyen ateş durumunda, enfeksiyon odağının bulunmasında, kalp hastalarında canlı dokunun tespitinde, Alzheimer ve Demans’ın ayrımında da kullanılıyor.

Böyle hayati bir cihazın olmadığı şehir, kendi halkına sağlık hizmeti veremezken sağlık kenti nasıl olacak? Hastalar tedavi olmak için değil de tatil için mi Samsun’a gelecek ve de Samsun sağlık turizmiyle gelişecek?

Suriyelilere vatandaşlık için referandum

İstanbul Valisi, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine başlandığını 2 bin kişi hakkında dosyanın Ankara'ya gönderildiğini açıklarken, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise vatandaşlığın onayı için "referandumu bekleyeceğiz" dedi.

Hazır referandum yapılmışken, Suriyelilerin vatandaşlığı da Suriye’ye asker gönderen halka sorulsun. TSK Suriye’nin iç kısımlarında savaşırken, IŞİD’den alınan yerler, PKK ve türevlerinin eline geçiyor. Suriye’nin demografik yapısı bozuluyor. Suriye ve Türkiye arasında sözde Kürt Devleti’nin kurulması Türkiye tarafından sağlanıyor.

TSK, PKK/PYD/YPG'nin "Suriye'de bir Kürt devleti kurma emelleri doğrultusunda" saldırılarına hız verdiğini, son olarak Azez'de havan atışlarıyla saldırdığını ve saldırıda ikisi çocuk, üçü kadın olmak üzere beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. PKK Münbiç’e silah ve Kandil’den eleman sevkiyatına başladı. ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'in gizlice Kobani'ye gittiği ve PKK/PYD'nin elebaşlarıyla görüştüğü duyruldu. ABD Irak’ta 5 binden fazla asker bulundururken, Suriye'de 500 civarında Amerikan özel kuvvet askeri bulunduruyor.