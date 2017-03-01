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Gölge’ye Yoğun İlgi

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Gölge’ye Yoğun İlgi
'Şiirin gölgesinde türküler" kapsamında Gölge lakaplı radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi gençleriyle buluştu.

'Şiirin gölgesinde türküler" kapsamında Gölge lakaplı radyo programcısı ve yazar Talha Bora Öge, Manisa Celal Bayar Üniversitesi gençleriyle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, gençlerin akademik, sosyal-kültürel, milli ve manevi gelişimleri için de her türlü imkan ve fırsatı seferber ediyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Manisa İl Müdürlüğü tarafından Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde "Şiirin gölgesinde türküler" Programı düzenlendi. "Şiirin gölgesinde türküler" kapsamında Gölge lakaplı Talha Bora Öge, gençlerle buluştu. Programa Manisa Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Yusuf Kahraman, KYK Manisa İl Müdürü Kemal Koçkaya, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, vatandaşlar ve gençler katıldı.

KYK Manisa İl Müdürü Kemal Koçkaya, geçmiş dönemlerde çok önemli medeniyetler kurduklarını kaydederek, her dönemde bir medeniyetin doğduğunu söyledi.

Kültürlerin milletlere ait olduğunu belirten Koçkaya, "Türkülerimiz bizim en önemli kültürlerimizden biridir. Türkülerimiz bazı dönemlerde büyük sıkıntılar, türkü söylenmeye izin verilmedi. Ama her şeye rağmen türkülerimizi buraya kadar getirdik" dedi.

On yıllar boyunca sevilerek söylenen, halkın diline pelesenk olmuş türkülerin hikayelerinin müzikal bir tarzda ele alındığı, gençleri şiir ve türküyle buluşturmayı amaçlayan "Şiirin Gölgesinde türküler" program ise radyo programcısı, yazar Talha Bora Öge ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Televizyon ve radyo programları yapan Talha Bora Öge'nin şiir dinletisi ve türkülerle bezenmiş programı gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Gölge’ye Yoğun İlgi

Gölge’ye Yoğun İlgi

Gölge’ye Yoğun İlgi

Gölge’ye Yoğun İlgi

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