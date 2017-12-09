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Gömeç Eğitim Bir-sen Temsilciliğinden ‘Kudüs’ Tepkisi

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Gömeç Eğitim Bir-sen Temsilciliğinden ‘Kudüs’ Tepkisi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Gömeç Eğitim Bir Sen Temsilcisi Fahrettin Yetişir yaptığı basın açıklamasıyla, ABD Başkanı Donald Trump'un Müslümanların...

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Gömeç Eğitim Bir Sen Temsilcisi Fahrettin Yetişir yaptığı basın açıklamasıyla, ABD Başkanı Donald Trump'un Müslümanların ilk kıblesi olan ve İslam'ın mukaddesi saydığı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesine sert tepki gösterdi.

Fahrettin Yetişir yaptığı açıklamada, "İslam coğrafyasındaki terör olaylarının her birinde parmağı olan işgalci İsrail, Müslümanları kışkırtmaya yönelik aşağılık davranışlarına devam ediyor." dedi.

Yetişir açıklamasında, "Halkımız ve bütün insanlık bilmeli ki bu bölgede akan bütün kanın, bütün iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir. İsrail'in kurulduğundan beri izlediği politika asla değişmemiştir. İsrail, Türkiye'ye ait toprakların da içinde bulunduğu geniş bir coğrafyayı kendi kutsal ülkesi olarak görmekte ve buraları ele geçirebilmek için her türlü yönteme başvurmaktadır. Bugün başta Filistin olmak üzere; Suriye'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da zalimlere karşı İslami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize direnişlerinde yalnız olmadıklarını ve "Müslümanlar ancak kardeştirler" ayetini ete kemiğe büründürdüğümüzü haykırmak için toplandık" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. İnanıyoruz ve diyoruz ki "Zafer inananlarındır ve zafer yakındır." Bütün dünya Müslümanları şunu artık anlamalıdır ki; İslam ümmetinin huzuru ve kurtuluşu ancak ve ancak birlik ve beraberlikte yani kardeşlik ve vahdettedir. Zaman, ümmetin özelde Ortadoğu'da ve dünyanın her tarafında çektiği çile ve ıstıraba "Artık yeter!" demek için haykırma zamanı. Zaman, haçlı ve siyonist zihniyetinin dünyalık menfaatleri için Müslümanlara çektirdiğine yeter demenin zamanı. Bütün İslam dünyası bu gerçeği artık görmelidir" denildi.

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