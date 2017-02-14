Gömeç’te Kosgeb Kredisi Heyecanı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOD) Başkanı Osman Duran, KOSGEB'in 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredilerinden Gömeçli...

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOD) Başkanı Osman Duran, KOSGEB'in 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredilerinden Gömeçli esnafların da yararlanması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Gömeç ESOD Başkanı Duran yaptığı açıklamada, 2016 yılının Aralık ayında sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuru yapan işletmelerin söz konusu krediden yararlanması için yeni bir başvuru yapmalarına gerek olmadığını da kaydederek, "Ancak Gömeçli esnaf ve sanatkârlarımız KOSGEB'in sıfır faizli kredilerinden yararlanabilmeleri için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir. Çünkü 10 Şubat'ta başlayan kredi başvurularına son başvuru tarihi ise 20 Şubat'tır. Esnaf ve Sanatkârlarımız internet üzerinden; sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresine girerek başvurularını yapabileceklerdir" dedi.

Başburu öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıt olma, beyanname vermiş olma şartının aranmadığını belirten Başkan Duran, "Bu kredi için; işletmeler, çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sırlamaya tabi tutulacaklardır. Başvuru yapan tüm esnaf ve sanatkarlarımız güvenlik soruşturmasından geçirilecek ve 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazana işletmeler SMS ve bilgilendirme e-postaları gönderilecektir." İfadelerini kullandı.

Kimler yararlanabilecek?

Gömeç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Duran yaptığı açıklamada, 14.12. 2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların, 2017 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteği programından yararlanamayacağını vurgulayarak, "2016 yılında sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuruda bulunmuş 244 bin 890 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin bu programdan faydalanması planlanmış olup, bu işletmelerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bu işletmelerin öncelikli başvuruları geçerli olacaktır. Başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerin yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanmaktadır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2015 beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan ve yıllık net satış hâsılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10'dan az çalışan sayısı olan işletmeler mikro işletmeler bu destekten öncelikli olarak yararlanacaklardır. Beyannamesi onaylı olmadan başvuru yapan işletmeler destekten yararlanmaya hak kazanmaları halinde KOSGEB veri tabanına kayıt olup güncel beyanname vereceklerdir" diye konuştu.