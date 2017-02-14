  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon 3 °C
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen 'O BORU PATLADI'
  • Editör: 'Müdür bey, haberiniz ola'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Gömeç’te Kosgeb Kredisi Heyecanı

» »
Gömeç’te Kosgeb Kredisi Heyecanı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOD) Başkanı Osman Duran, KOSGEB'in 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredilerinden Gömeçli...

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Gömeç Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOD) Başkanı Osman Duran, KOSGEB'in 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredilerinden Gömeçli esnafların da yararlanması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Gömeç ESOD Başkanı Duran yaptığı açıklamada, 2016 yılının Aralık ayında sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuru yapan işletmelerin söz konusu krediden yararlanması için yeni bir başvuru yapmalarına gerek olmadığını da kaydederek, "Ancak Gömeçli esnaf ve sanatkârlarımız KOSGEB'in sıfır faizli kredilerinden yararlanabilmeleri için ellerini çabuk tutmaları gerekmektedir. Çünkü 10 Şubat'ta başlayan kredi başvurularına son başvuru tarihi ise 20 Şubat'tır. Esnaf ve Sanatkârlarımız internet üzerinden; sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr adresine girerek başvurularını yapabileceklerdir" dedi.

Başburu öncesinde KOSGEB veri tabanına kayıt olma, beyanname vermiş olma şartının aranmadığını belirten Başkan Duran, "Bu kredi için; işletmeler, çalışan sayısı ve net satış hasılatı daha az olandan başlayarak sırlamaya tabi tutulacaklardır. Başvuru yapan tüm esnaf ve sanatkarlarımız güvenlik soruşturmasından geçirilecek ve 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren kredi faiz desteğine hak kazana işletmeler SMS ve bilgilendirme e-postaları gönderilecektir." İfadelerini kullandı.

Kimler yararlanabilecek?

Gömeç Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Duran yaptığı açıklamada, 14.12. 2015 tarih ve 2015/8297 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile esnaf ve sanatkarlara kullandırılan 30 bin liralık faizsiz krediden yararlanan esnaf ve sanatkarların, 2017 yılı KOSGEB sıfır faizli işletme kredisi desteği programından yararlanamayacağını vurgulayarak, "2016 yılında sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine başvuruda bulunmuş 244 bin 890 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin bu programdan faydalanması planlanmış olup, bu işletmelerin tekrar başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bu işletmelerin öncelikli başvuruları geçerli olacaktır. Başvuru yapamayan özellikle mikro işletmelerin yeni başvuru yapmalarına imkan sağlanmaktadır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, 2015 beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan ve yıllık net satış hâsılatı 1 milyon liranın altında olan ve 10'dan az çalışan sayısı olan işletmeler mikro işletmeler bu destekten öncelikli olarak yararlanacaklardır. Beyannamesi onaylı olmadan başvuru yapan işletmeler destekten yararlanmaya hak kazanmaları halinde KOSGEB veri tabanına kayıt olup güncel beyanname vereceklerdir" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir Ülkü Ocakları Uyuşturucu İle Mücadele Ediyor14 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Tatvan Belediyesi, Bitlis Platformu Üyelerini Ağırladı14 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Hakkari’de 9 Köy İle 16 Mezra Yolu Ulaşıma Kapandı14 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Derinkuyu’dan Halep’e 1 Tır Yardım Gönderildi14 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Hırsızlar Mahalle Sakinlerini Canından Bezdirdi14 Şubat 2017 Salı 08:28
  • Hatay’da Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Osmaniye’de Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Sorgun’da “Sosyal Medya Okuryazarlığı” Eğitim Semineri Verildi14 Şubat 2017 Salı 08:23
  • Mersin’de Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:18
  • Adana’da Elektrik Kesintisi14 Şubat 2017 Salı 08:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti