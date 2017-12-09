Gomis, Gol Sayısını 14’e Çıkardı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, boş geçtiği Beşiktaş derbisinin ardından Akhisarspor maçında rakip fileleri havalandırdı ve gol sayısını...

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, boş geçtiği Beşiktaş derbisinin ardından Akhisarspor maçında rakip fileleri havalandırdı ve gol sayısını 14'e çıkardı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabakada sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis de rakip fileleri havalandırdı. Fransız golcü, geçtiğimiz hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisinde gol atamamıştı. Gomis, böylece derbiden sonra golle döndü. Yıldız golcü, gol sayısını da 14'e yükseltti. Gomis, 68. dakikada Mustafa Yumlu'ya yaptığı hareketten dolayı da kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fransız futbolcu, gol krallığında Kasımpaşa maçında attığı golle gol sayısını 13'e yükselten Trabzonspor'un milli futbolcusu Burak Yılmaz'ı geçti.