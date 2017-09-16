Gomis, Kulüp Tarihinde Hızlı Başlangıç Yapan İki Futbolcu

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 1994-1995 sezonunda transfer edilen Saffet Sancaklı'nın ilk 7 hafta 9 gol atmasının ardından kulüp tarihinde...

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 1994-1995 sezonunda transfer edilen Saffet Sancaklı'nın ilk 7 hafta 9 gol atmasının ardından kulüp tarihinde en iyi başlangıç yapan ikinci futbolcu oldu.

Bu sezon transfer edilen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, attığı gollerle adından sıkça söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, ilk 5 haftada attığı 7 gol ile kulüp tarihine girdi. Fransız futbolcu, 1994-1995 sezonunda Kocaelispor'dan transfer edilen Saffet Sancaklı'nın ilk 7 haftada 9 gol atmasının 23 yıl sonrasında sarı-kırmızılı takımın en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu oldu.

Gomis, 7 golünün yanında 2 de asist yaptı.