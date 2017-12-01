“Gömü” Adü’de Sahnelendi

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM)'nin katkılarıyla İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Gömü Bir Küp Altın" adlı tiyatro...

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM)'nin katkılarıyla İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Gömü Bir Küp Altın" adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Metin Oyman'ın rejisörlüğünü üstlendiği, ilk defa 1972 yılında Devlet Tiyatroları tarafından Ankara'da sahnelen oyuna, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Oyunda mübadele yıllarında tarlaya gömüldüğü rivayet edilen bir hazinenin peşine düşen Urlalı gençlerin, zenginliği ararken gerçek hazineyi kendi yaşamlarında bulmalarına dair serüvenleri naif bir dille işlenerek, insani değerlerin maddi değerlerden daha önemli olduğunun altı çizildi. İki perdelik oyunda sanatçılar izleyicilere keyifli, bol kahkahalı anlar yaşattı.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer'in sanatçılara teşekkür belgelerini vermeleriyle etkinlik sona erdi.