  • BIST 103.231
  • Altın 161,617
  • Dolar 3,9338
  • Euro 4,6811
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 15 °C

“Gömü” Adü’de Sahnelendi

» »
“Gömü” Adü’de Sahnelendi
Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM)'nin katkılarıyla İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Gömü Bir Küp Altın" adlı tiyatro...

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM)'nin katkılarıyla İzmir Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Gömü Bir Küp Altın" adlı tiyatro oyunu, Atatürk Kongre Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Metin Oyman'ın rejisörlüğünü üstlendiği, ilk defa 1972 yılında Devlet Tiyatroları tarafından Ankara'da sahnelen oyuna, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Genel Sekreter V. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Oyunda mübadele yıllarında tarlaya gömüldüğü rivayet edilen bir hazinenin peşine düşen Urlalı gençlerin, zenginliği ararken gerçek hazineyi kendi yaşamlarında bulmalarına dair serüvenleri naif bir dille işlenerek, insani değerlerin maddi değerlerden daha önemli olduğunun altı çizildi. İki perdelik oyunda sanatçılar izleyicilere keyifli, bol kahkahalı anlar yaşattı.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer'in sanatçılara teşekkür belgelerini vermeleriyle etkinlik sona erdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca Belediyesi’nin “Şehirler Ve Kültürler Kaynaşması” Projesine Büyük Ödül01 Aralık 2017 Cuma 12:48
  • Uluslararası Pişmaniye Festivali Projesine Ödül Geldi01 Aralık 2017 Cuma 12:38
  • Gaziantep’te 86 Engelli Çift Evlilik Okulundan Mezun Oldu01 Aralık 2017 Cuma 12:38
  • ‘Mutluluk’ Oyunu Van’da Sahnelenecek01 Aralık 2017 Cuma 12:38
  • Dünya Gıda Programı, Bangladeş’te Yardımlarını Sürdürüyor01 Aralık 2017 Cuma 12:28
  • Minik Semazenlerden Gösteriye Davet01 Aralık 2017 Cuma 11:58
  • Duyarsız Kalmadı01 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü01 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Yaşlılar Yurdu’nda “Mevlid-i Nebi Haftası” Programı01 Aralık 2017 Cuma 11:43
  • Oksijensiz Kaldı, Ayağı Kırıldı, Hafızasını Kaybetti Ama Yılmadı01 Aralık 2017 Cuma 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti