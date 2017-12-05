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“Gömülü Sistemler Girişimcilik” Etkinliği Saü’de Düzenlendi

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“Gömülü Sistemler Girişimcilik” Etkinliği Saü’de Düzenlendi
Sakarya Üniversitesi Robot Topluluğu (SAÜRO) "Gömülü Sistemler Girişimcilik" adlı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Üniversitesi Robot Topluluğu (SAÜRO) "Gömülü Sistemler Girişimcilik" adlı bir etkinlik düzenledi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak elektronik mühendisi Coşkun Taşdemir ve girişimci Sinan Eryiğit katıldı. Türkiye'nin birçok mühendislik ürününü ithal ettiğini bu yüzden çoğu mühendisin Türkiye'de alanı dışında işler yaptığını söyleyen Coşkun Taşdemir, "Bu ülkede hiçbir şey üretilemez gibi bir düşünce var. Ama bu düşünce mühendislikle alakalı değil. Biz geçmişte çoğu teknolojiyi yakalamışız, ama tarihe gömmüşüz" dedi.

Günümüzde yerli olarak üretilmesi düşünülen bazı projelerin geçmişte de gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirten Taşdemir, bazı projelerin gerçekleştirildiğini, ancak devletin destek olmaması nedeniyle zamanla tarihe gömüldüğünü anlattı. Taşdemir, devamında bu projelerden ve projeyi gerçekleştiren öncülerden örnekler vererek konuyu açıkladı. Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve ilk yerli uçağı üreten Vecihi Hürkuş'u konuya ilişkin örnek olarak veren Taşdemir, "Vecihi Hürkuş Türkiye'de değil de ABD'de olsaydı Hollywood'da şimdi hakkında 50 film yapılmış olurdu. Fakat ülkemizde Vecihi Hürkuş'un yaptığı tüm uçaklara yasak getirilmiş. Türkiye'den bir Steve Jobs çıkar mı diyoruz ya, zamanında çıkmış. Bu kişi Nuri Demirağ. Fakat yine devletin sahip çıkmaması ve desteklememesi üzerine bu kişi de tarihe gömülmüş. Zamanında bu insanların çalışmalarına destek olunsaydı bugün Türkiye çok farklı bir konumda olabilirdi" diye konuştu.

Nuri Demirağ'ın hayatı ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler veren Taşdemir, 1961'de üretilen ancak hiç seri üretime geçememiş olan Devrim otomobilinin hikayesini de anlattı. Coşkun Taşdemir, devrim arabası mühendislerinden Kemalettin Vardar'ın röportajının görüntülerini izleyicilerle paylaşan Taşdemir, "Bugün yerli otomobil üretme konusu var. Aslında o geçmişte kapatılmış bir konu. Devrim projesi ile 130 günde ilk yerli otomobil yapıldı. Fakat yine tarihe gömüldü. Örneğin Hakan Altındağ zamanında ilk endüstriyel robotu yaptı. Bugün çalışmaları hala devam ediyor. Aslında teknolojiyi geliştirmek kolay, geliştirilmiş teknolojiyi sanayiye kazandırmak zor. Çünkü en büyük yanılgı özgüven eksikliği" şeklinde konuştu.

Sinan Eryiğit ise konuşmasında girişimcilikten söz etti. Girişimci ve girişimcilik kavramlarının özellikle internette yanlış tanımlandığını ifade eden Eryiğit, "Aslında Türkiye'nin gelişmesine en çok etki edecek şey girişimcilerdir" dedi. Kendi girişimcilik serüveninden bahseden Eryiğit, girişimci bir insanın ekip arkadaşlarını çok iyi seçmesi gerektiğini, sürdürebilirlik için piyasayı iyi araştırmak gerektiğini aktardı.

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