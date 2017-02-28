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Gönüllerde kopmaz bağ kuruldu

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Gönüllerde kopmaz bağ kuruldu
Türkiye Gençlik Konseyi'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Gönül Bağı Projesi, Samsun’un da içinde bulunduğu Türkiye'nin 55 ilinden 80 genci Güneydoğu Anadolu’da bir araya getirdi.

Türkiye Gençlik Konseyi'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı Gönül Bağı Projesi, Samsun’un da içinde bulunduğu Türkiye'nin 55 ilinden 80 genci Güneydoğu Anadolu’da bir araya getirdi. İlk olarak Diyarbakır’a çevre illerden gelen il başkanları ve teşkilatları Türkiye Gençlik Konseyi Genel Başkanı Mekan Görük tarafından karşılandı. Genel tanışma toplantısı gerçekleştirildi ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Diyarbakır İl Müdürü Metin Yılmaz tarafından konuklar misafir edildi.

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Proje boyunca izlenimlerde bulunan Türkiye Gençlik Konseyi Samsun İl Başkanı Ahmet Çakmak aldığı endişeli, önyargılı eleştirilere aldırmayıp İstanbul’a, Trabzon’a, Ankara’ya gider gibi Güneydoğu’ya geldiğini kaydedip “Doğu-Batı arasındaki köprü sağlam temellerle asırlar önce kuruldu ve hiçbir terör müsibeti bu bağı koparamayacaktır. Doğu da bizim Batı da bizim! Türkiye’nin gençleri olarak öncelikle bu önyargıyı kırıp daha önce hiç Güneydoğu’ya gelmemiş kardeşlerimize asırlar önce kurulmuş bu köprünün varlığını ve yolunu göstereceğiz. Burada doğduğum yer olan Samsun’da olduğu gibi ağırlandım ve ikinci memleketim olarak addettiğim Batman ilini TGK Batman İl Başkanı Veysi Mercimekçi ile ortak çalışmamız ve TGK Genel Başkanı Mekan Görük’ün onayı ile Samsun’a kardeş şehir ilan ediyor, yapacak olduğumuz projelerde beraber hareket edeceğimizi bildirmekten onur duyuyorum” dedi. Gençler, kentlerin tarihi yerlerini gezerek bilgi edindi. 

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