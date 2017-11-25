Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki otizmli Aylin Yavuz hayalini kurduğu gelinliği giyerek "gönüllerin gelini" oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki otizmli Aylin Yavuz hayalini kurduğu gelinliği giyerek "gönüllerin gelini" oldu.

Bandırma'nın 17 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden Saliha ve Ferhat Yavuz çiftinin otizmli kızları Aylin Yavuz için yıllardır hayalini kurduğu muhteşem bir düğün töreni hazırladı. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği organizasyonunda Bandırma Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün merasimine 300'e yakın davetli katılırken, Aylin Yavuz'un nikahını Belediye Başkanı Dursun Mirza kıydı.

"Hayallerimiz gerçek oldu"

İHA'ya konuşan anne Saliha Yavuz, "Ben de her anne gibi hayalinin gerçek olmasını mutlu olmasını istedim. Bugüne kısmet oldu hayalimiz. Kızımın gelinlik giymesini istedim, hayallerim gerçek oldu" dedi.

Bandırma Bedensel Engelliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Songül Uzun ise, "Aylin kızımız 27 yaşında. Ailenin tek kızı. Herkes gibi annesi ve babası da kızlarının mutlu günlerini görmek istediler. Kızlarımızı düğününde gelinlikli görmek istiyoruz dediler. Bizler de hayallerini gerçekleştirdik" dedi.

Aylin'in babası Ferhat Yavuz da, "Kızımızın ve bizlerin hayal ettiği gelinlik giymeyi Allah bizlere nasip etti. Bu konuda bizlere yardımcı olanlara teşekkür ederim. Çok sevinçliyiz, ne mutlu bize. Çok hayal ediyorduk, hayallerimize ulaştık" şeklinde konuştu.

"Gönüllerin Gelini" diye hitap etti

Gelin Aylin Yavuz, daha sonra alkışlar arasında düğün salonuna giriş yaparak, ilk dansını babası Ferhat Yavuz ile yaptı. Aylin ve babasının dansına davetliler de eşlik etti.

İlk dansın ardından nikah merasimine geçildi. Gelin Aylin Yavuz'un nikahını Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza kıyarken, şahitleri ise Bandırma Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Erdal Dumrul ve Bandırma İlçe Müftüsü Süleyman Küçük oldu. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, nikah merasiminde "Gönülleri Gelini" diye hitap ettiği Aylin'e "Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür irade ve arzunuzla Gönüllerin Gelini olmak istiyor musunuz?" diye sordu. Aylin ise "Çok istiyorum" diye cevap verdi.

Nikah merasiminin ardından Aylin için hazırlanan pasta kesildi ve takı töreni düzenlendi. Takı töreninde Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza Aylin'e altınını eşi Emine Mirza ile birlikte taktı. Sonrasında salondaki davetliler de takı törenine eşlik etti. Gece boyunca gönlünce eğlenen ve dans edip oynayan Aylin ise hayallerinde düğünü gerçekleştirmenin mutluluğu ile salondan ayrıldı.