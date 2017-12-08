Gönüllü Bekçi Cinayetine 2 Gözaltı

Gaziantep'te gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişi yakalandı.

Gaziantep'te gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici'yi bıçaklayarak öldüren 2 kişi yakalandı.

Gaziantep'in Karagöz Mahallesi Kazaz Sokak'ta gönüllü bekçilik yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici, tartıştığı 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, şahıslar olayın ardından kayıplara karışmıştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ramazan Sevici'yi öldüren şahısların bulunması için başlattığı çalışmalar kapsamında H.T. ve M.S.T. isimli şahıslara ulaştı. Ekipler yürüttükleri operasyon ile şahısları Beşyüzevler Mahallesi'nde çalıştıkları inşaat şantiyesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan H.T. ve M.S.T. isimli şahıslar, sorgulanmak üzere Emniyete götürülürken, şahısların sorguların ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.