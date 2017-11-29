’Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı’nın 2. Etabı Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı ve etkin müdahalede bulunmak amacıyla...

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı ve etkin müdahalede bulunmak amacıyla düzenlenen "Gönüllü İtfaiyecilik Eğitim Programı'nın ikinci etabı Erdemli ve Silifke'de tamamlandı.

Erdemli'de 44 ve Silifke'de 56 mahalle muhtarı ile gönüllü itfaiyecilerin katıldığı eğitim programında, katılımcılara gönüllü itfaiyecilik yönetmeliği ve yangın bilgisi konularında eğitimler verilirken, aynı zamanda yangın söndürme römorkunun da tanıtımı yapıldı.

Programa katılan muhtarlar, gerekli belgeleri tamamladıktan sonra yangınlara müdahale edebilecek ve mahallenin hizmetlerinde kullanılacak olan römorkları almaya hak kazanacak.

Öte yandan Anamur, Gülnar ve Mut ilçelerinde tamamlanan 1. etap eğitim programı sonrası 514 gönüllü itfaiyecinin, dağıtımı yapılan 100 adet yangın söndürme römorkuyla hizmet vermeye devam ettiği bildirildi.