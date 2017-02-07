Gör-bir’den Mhp İl Başkanlığına Ziyaret

Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu.

Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı ve beraberindeki heyet Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına iade-i ziyarette bulundu.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde MHP İl Başkanı İlhan Kaya ve beraberindeki heyetin kendilerini yalnız bırakmadığını ve dernek binasını ziyaret ederek hem günlerini kutladığını, hem de istişarelerde bulunduklarını söyleyen Dernek Başkanı Erol Mutlu, "Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımıza derneğimize bulundukları ziyaretin ardından iadei ziyarette bulunmak istedik. Kendilerine bizlere, engellilerimize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Kendileriyle hep birlikteyiz, bizler kardeşiz. Bu memleketin sorunları hepimizin ortak sorunu" dedi.

GÖR-BİR heyetinin ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren MHP İl Başkanı İlhan Kaya ise, "Dernek Başkanımıza, Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Kemikkıran hocamıza ve beraberindeki dernek yöneticilerimize partimize olan ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte, beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

GÖR-BİR Dernek Başkanı Erol Mutlu ziyaretin anısına MHP İl Başkanı İlhan Kaya'ya çanak plaket hediye etti.