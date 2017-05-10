  • BIST 95.804
  • Altın 141,037
  • Dolar 3,5892
  • Euro 3,9043
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 20 °C
  • Trabzon 17 °C

Görbir’den Ünver’e Ziyaret

» »
Görbir’den Ünver’e Ziyaret
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir'de bir dizi uygulamalarla tüm özel insanların daha iyi şartlarda toplum hayatından yararlanmaları için...

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir'de bir dizi uygulamalarla tüm özel insanların daha iyi şartlarda toplum hayatından yararlanmaları için ortak çabalar ortaya konulduğunu söyledi.

10 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tahir Dağaslan başkanlığında Nevşehir Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği(GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu ve yöneticilerinden oluşan heyet Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'i makamında ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ziyarette yaptığı açıklamada, gerçekte her günün özel insanların günü olduğunu dile getirdi. Ünver, Nevşehir Belediyesi olarak hükümetin özel insanlara ilişkin ortaya koyduğu etkin çalışmalarının ışığında ,özel insanların daha iyi şartlar içerisinde toplum hayatına katılmaları için ciddi çabalar harcandığını ifade etti. Ünver şöyle konuştu: " Özel insanların diğer toplum bireyleriyle aynı şartlar içerisinde yaşamaları anlamında şehrimizde önemli bir farkındalık kültürü oluşturduğumuza inanıyorum. Hükümetimizin bu anlamdaki bir dizi çalışmaları, valiliğimiz ve yerel yönetimler olarak bizlerin sivil toplum örgütleriyle yakın işbirliği ile tüm özel insanların bu toplumda diğer bireylerle birlikte aynı şartlara sahip olduğu inancının artık daha yaygın olduğunu gözlemliyoruz. Özel insanlarımızın, gerek belediyemiz ve gerekse de sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu bazı projeler kapsamında meslek sahibi olmaları, eğitim alanında becerilerini sergilemeleri bizleri mutlu ediyor. Şehrimizde özel insanlarımızın toplum hayatından daha etkin yararlanmaları için önemli bir dayanışmanın olduğunu gözlemliyoruz. Bu çalışmalar bundan sonraki süreçte de daha etkin bir şekilde devam edecektir. Biz özel insanlarımızı yılın sadece bir günü değil, gerçekte her günü yanımızda hissediyoruz" dedi.

Ziyarette Nevşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Tahir Dağaslan" da, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'e, özel insanların yaşam düzeylerinin geliştirilmesi yönünde gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti.

GÖRBİR Başkanı Erol Mutlu" da, Nevşehir Belediyesini her zaman kendi evleri gibi gördüklerini ifade etti. Mutlu, dernek olarak özel insanlara yönelik olarak yürüttükleri her projede büyük yardım gördükleri Belediye Başkanı Hasan Ünver'e teşekkür etti.

Görbir’den Ünver’e Ziyaret

Görbir’den Ünver’e Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi ’Demokrasi Şehitleri’ni Unutmadı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Vartolu Çocuklara Ödül10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Bozyazı’da Trafik Polislerinden Sürücü Ve Yayalara Çikolata İkramı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Aski Araç Filosunu Genişletiyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:09
  • Başkan Asya’dan ’Engelliler Haftası’ Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Vali Arslantaş’ın Berat Kandili Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • İl Müdürü Yolcu, İnşaat Halindeki Ahırları Gezdi10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Dev Mesire Alanında Sona Doğru...10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Tatvan’da Resim Sergisi10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
  • Turgutlu Belediyesi Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti