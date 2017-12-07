Gördes’e 7 Buçuk Kilometrelik Yağmursuyu Hattı Döşeniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçe merkezine 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı inşa ederek Gördesli vatandaşların yağışlı havalarda sıkıntı...

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçe merkezine 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu hattı inşa ederek Gördesli vatandaşların yağışlı havalarda sıkıntı yaşamalarının önüne geçti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde altyapı sorunu yaşanmaması adına çalışmalar yürüterek Manisalıların yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçe merkezinde 7 buçuk kilometrelik yağmursuyu şebekesi döşeme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ tarafından inşa edilen hat sayesinde, yağmur sularının neden olduğu birikintilerin vatandaşlar için sıkıntı yaratmasının önüne geçilerek sağlıklı altyapı temin edildi.

"Vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Gördes ilçemizin merkezinde, yağmursuyu anlamında sıkıntı yaşanan bölgelere kalıcı bir çözüm getirmek adına 7 buçuk kilometre uzunluğunda bir yağmursuyu drenaj hattı çalışması yaparak merkezdeki taşkın sorunlarını giderdik. Manisa genelinde hayata geçirdiğimiz tüm altyapı çalışmalarımızda asıl amacımız vatandaşlarımızın refah seviyelerini arttırmak ve onlara günlük yaşamlarında daha iyi koşullar sunabilmektir. Sağlıklı insanların yaşadığı sağlıklı şehirler inşa etmek için Manisamızın dört bir yanında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.