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Gördes’te Eskiyet Terfi Hatları Yenilendi

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Gördes’te Eskiyet Terfi Hatları Yenilendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gördes'in Korubaşı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Gördes'in Korubaşı Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla terfi hattı sağlıklı bir yapıya kavuşturuldu.

Gördes'in Korubaşı Mahallesi'nde eskiyen terfi hatları değiştirilerek bin 580 metre uzunluğunda yeni hat döşendi. Mahalle sakinleri, MASKİ ekiplerinin çalışmaları sayesinde sağlıklı bir hatta kavuşmanın yanı sıra arıza kaynaklı su kesintilerinden de kurtarıldı. Hattın geçtiği güzergahta bulunan Dereçiftlik mahalle sakinleri ise yaşanan patlaklar da sokaklarında yapılan kazı işleri sebebiyle rahat bir nefes aldı.

Korubaşı Mahalle Muhtarı Halil İnci, mahallelerinden geçen terfi hattının yenilenerek sağlıklı bir yapıya dönüştürüldüğünü söyledi. Mahalle Muhtarı İnci, "Hattımız sağlıklı bir yapıda değildi. Sürekli de patlaklar meydana geliyordu. Gerçi ekipler, bir arıza yaşanınca anında müdahalede bulunuyordu. Çalışmalardan memnunuz" dedi.

Hattın geçtiği güzergah olan Dereçiftlik Mahalle Muhtarı Ergül Paydaş, MASKİ ekiplerinin çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Paydaş, "Hatta bir patlak meydana gelir diye arazilerimizde çalışma yapmaya korkuyorduk. Patlak meydana geldiğinde tarlalarımızı süremiyorduk. MASKİ ekipleri sağolsun eskiden yüzeye yakın döşenmiş hattı hem yeniledi hem de derine taşıdı. Şimdi gönül rahatlığıyla tarlalarımızda çalışabiliyoruz. Çalışmalardan dolayı Cengiz Başkan'a ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

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