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Görele'yi yenerek telafi edeceğiz

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Görele'yi yenerek telafi edeceğiz
Bölgesel Amatör Lig'te mücadele eden Çarşambaspor’un Teknik Direktörü Ali Bilgici, "Lider Güzelorduspor karşılaşmasında aldığımız mağlubiyeti Görelespor maçında telefi edeceğiz" dedi

Türkiye Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4’üncü Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, deplasmanda lider Güzelorduspor'a 5-2'lik skorla mağlup oldu. Bol gollü geçen maçta lider karşısında iyi mücadele ettiklerini belirten Yeşil-Beyazlı ekibin Teknik Direktörü Ali Bilgici, "Özellikle oyunun başında yakaladığımız gol pozisyonlarını değerlendirebilseydik, bu maçı farklı bir şekilde kazanırdık. Rakibimiz bizim karşımızda bulduğu gol pozisyonlarını iyi değerlendirdi. Kazanacağımız maçı kaybettik ve üzgünüz. Aldığımız bu mağlubiyeti telefi edeceğiz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun" dedi.

HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİDİR 
Hafta sonu karşılaşacakları Görelespor maçının hazırlıklarına başlayacaklarını ifade eden teknik patron Bilgici, "Görelespor maçının yanı sıra diğer maçlarımızda bizim için çok önemli. Bunun bilincindeyiz. Henüz lig bitmedi devam ediyor. Her şey sezon sonunda belli olur" diye konuştu. Turhalspor maçında sakatlanan kaleci Kadir Tütüncü’nün tedavisinin devam ettiğini söyleyen Bilgici, "Takımını hiçbir zaman yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımızı Görelespor maçına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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