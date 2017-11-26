’Görevimiz Mutluluk’ Oyunu Çocuklarla Buluşacak

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'nun hazırladığı "Görevimiz Mutluluk" oyunu minik tiyatro severlerle buluşacak.

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu'nun hazırladığı "Görevimiz Mutluluk" oyunu minik tiyatro severlerle buluşacak.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosunun 3'üncü çocuk oyunu olan "Görevimiz Mutluluk" adlı çocuk tiyatrosu olacak. Hüseyin Demir'in yönetmenliğini yaptığı "Görevimiz Mutluluk" oyunu, 28 Kasım Salı günü miniklerle buluşacak. Geleneksek Türk tiyatrosu ögelerinden gölge oyunu olan "Görevimiz Mutluluk" gölge oyununu, 70'ten fazla tasvir ve göstermelik ile modernize edilip, söz kullanılmayarak, evrensel bir boyut da taşıyor. 10 kişilik bir ekipten oluşan oyunda, oyuncular Türkiye'de bir ilk olarak 9 metre karelik bir perde arkasında gölge oyununa sesleriyle hayat verecek.