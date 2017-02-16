Görevinden İstifa Eden Ozan Erdem’den Açıklama

Manisa'nın Soma ilçesinde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada tepki çeken sözleri nedeniyle AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden...

Manisa'nın Soma ilçesinde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada tepki çeken sözleri nedeniyle AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, "Referandumda oy kullanacak olan herkesin kararına saygımız sonsuzdur" dedi.

Soma'da katıldığı bir programda " Eğer yüzde 50'yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun " sözleriyle birçok kesimden tepki çeken ve AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Ozan Erdem, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma da açılan Erdem, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "13.02.2017 Pazartesi günü Soma'da AK Parti teşkilatımıza yönelik yaptığım konuşmanın tamamı bir bütün olarak, objektif şekilde dinlendiğinde ve okunduğunda; ülkemizin, milletimizin milli birlik ve beraberliğinden, barış ve demokrasinin öneminden bahsettiğim anlaşılacaktır. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe ve işgal girişiminde ana rol oynayan Fetullahçı terör ve casusluk örgütüne yardımcı olan üst akıl ve diğer taşeronlar; DAEŞ, PKK gibi örgütler ülkemizi işgal etmek ve ardından güzel memleketimizde bir kardeş kavgası çıkarmak için tetikteydiler. Bu bilinen gerçek yanında, bu hedeflerinden vazgeçmediklerini gerek ekonomik saldırılarla, gerekse terör saldırılarıyla ispat ettiler ve etmeye de devam etmektedirler. Millet olarak kardeşçe bir ve beraber olmadığımız takdirde ise bu hedeflerinden vazgeçmeyecek olan şer odakları, her türlü iç karışıklık ortamı oluşturmak için fırsat kollamaktadırlar. Konuşmamda bu konuya değinerek bu oyuna gelmememiz gerektiğini, demokratik bir ortamda seçime gidip, olabildiğince yüksek oy oranıyla hukuk içinde bu tehlikeleri bertaraf edeceğimizi ifade ettim. Konuşmamın başı ve sonu tamamıyla budur. Konuşmamın tamamı izlenince bu söylediklerim açıkça görülecektir. Ülkemizin referandum sürecinde yaşadığı bu ortamda sözlerimi, cımbızlayarak ve adeta tuzak kurarak, manipüle ederek beni kamuoyu önünde çok farklı lanse ederek mağdur ettiler."

"Tüm yasal haklarımı kullanacağım"

Paylaşılan video görüntüsünün başı ve sonrası ekranlara getirilmeden, sadece cımbızlanarak 30 saniyesi gösterilerek bir linç kampanyası başlatıldığını iddia eden Erdem, "Söylediklerimin tam tersi bir anlam ortaya çıkartılarak kamuoyunun ön yargıyla bakmasına sebep olundu. Aşk ve rahmet topraklarının çocukları olan milletimiz, tüm oyunlara rağmen kardeş kavgasına ne şimdi ne de gelecekte düşmeyecek, birlik ve beraberliğini barış içinde sürdürecektir. Konuşmamda ifade ettiğim konu; "Referandum sürecini sabote ederek, ülkemizi kaosa sürükleyerek, 15 Temmuz'da yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışacaklar, ülkemizin içinde ve dışında saldırılara devam edecekler. Ama biz sandıkta, demokrasiyle bu süreci kazanacağız, oyumuzla demokrasiyle bu süreci atlatacağız" dedim. Zaten aksini ifade etmek şahsımın da partimizin de misyonuna, düşüncesine iftiradır. Benim de partimin de düşüncesi "Yaratılanı, yaradandan ötürü sevmektir" anlayışıyla "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünde ifadesini bulan barışçıl ifadelerdir. Referandumda oy kullanacak olan herkesin kararına saygımız sonsuzdur. Bir eğitimci ve yazar olarak gerek yaşamımda, gerekse eğitimlerimde her zaman vatan aşkıyla, devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün yanında, insanımızın barış ve huzur dolu bir hayat sürmesi için çalıştım ve çalışacağım. Yüce Türk adaleti önünde tarafıma yöneltilen suçlamalarla ilgili tüm yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Yazılı, görsel ve sosyal medya ortamlarındaki tüm videoların ve yazıların en ince ayrıntısına kadar incelendiğinde söylediklerinin anlaşılacağını kaydeden Erdem, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: "Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi "Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için; dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" anlayışıyla insanları vatan sevgisi odaklı, barış içinde birlik ve beraberliğe teşvik etmeye çalıştığım görülecektir. Yüce milletimizin sağduyusu ile referandum sürecinin barış ve esenlik içinde, demokrasimize yakışır bir olgunlukta geçmesini temenni ediyorum. Bu süreçler atlatılacak ve Türkiye Cumhuriyeti kardeşçe, birlik ve beraberce sonsuza kadar payidar kalacaktır. Milli birliğimiz ve bekamız uğruna severek hayatımı adamış bir dava sahibiyim ve bu mukaddes davanın yüklediği sorumluluğun farkındayım. Bu yüzden çarpıtılarak ve cımbızlanarak yapılan bu saldırıların, sevdalısı olduğum davama zarar vermemesi için bir değil, bin Ozan feda olsun düşüncesiyle, partimdeki görevlerimden istifa ettiğimi yüce Türk milletine saygıyla duyururum."