Görme Engellilerden Farkındalık Semineri

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesinden Görme Engellilerle ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik ilk seminer Aydın Fen Lisesinde verildi.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesinden Görme Engellilerle ilgili farkındalık oluşturulmasına yönelik ilk seminer Aydın Fen Lisesinde verildi.

Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi Başkanı Bayram Özen tarafından verilen ilk semineri öğrenciler dikkatle dinledi. Dernek Başkanı Bayram Özen, yaptığı açıklamada, "Dernek olarak ağaç yaşken eğilir sözünden yola çıkarak toplumda görme engellilere yönelik farkındalığın oluşması yönündeki düşüncelerimizi Sayın Aydın Valimiz Ömer Faruk Koçak'a aktardığımızda kendileri de hassasiyet göstererek sadece engellilere ait gün ve haftalarda değil bir yılın tamamında okullarda öğrencilere farkındalık seminerlerinin verilmesi yönünde bizleri destekleyerek ilk seminerimizi Aydın Fen Lisesinden başlamamızı sağlamıştır. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Seminerde, görme engelli bir bireye davranırken nelere dikkat edilmeli, görme engellilerin istihdam edildiği alanlar nelerdir, görme engellilerin günlük yaşamı, görme engellilerin güncel yaşamda karşılaştığı zorluklar, kullandığı araç ve gereçler, yaşadıkları psikolojik durumlar, eğitim öğretim hayatı konuları ile ilgili bilgiler verildi.