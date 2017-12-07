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Görme Engellilere Baston Ve Konuşan Saat

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Görme Engellilere Baston Ve Konuşan Saat
KOCAELİ(İHA) –Engelli Dostu İzmit Belediyesi, görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat hediye etti.

KOCAELİ(İHA) –Engelli Dostu İzmit Belediyesi, görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat hediye etti.

50 adet konuşan saat ile 50 adet beyaz baston Belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç tarafından Altı Nokta Körler Derneği'ne teslim edildi. Görme engellilere beyaz baston ve konuşan saat hediye eden İzmit Belediyesi'nce derneğe destek için 200 adet de Görenler İçin Görme Engelliler Rehber Kitapçığı satın alındı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülen, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın engellilerin sorunlarının çözümü konusuna önemli projelere imza attığını belirterek, "Engelli dostu belediye başkanımız her zaman sizin yanınızda" dedi.

Dernek yetkilileri de Başkan Doğan ve ekibine teşekkür ederek, "Belediye Başkanımız her zaman bizim yanımızda, sorunlarımızın çözümünde büyük çaba sarf ediyor. Başımız ne zaman dara düşçe kendisi hızır gibi yetişiyor. Bize her zaman sahip çıkıp destek olan Belediye Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştular.

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