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Görme Engellilere Betimlemeli Sinema

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Görme Engellilere Betimlemeli Sinema
Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayının görme engelli kursiyerleri İstanbul Modern Sanat Müzesinde misafir edildi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayının görme engelli kursiyerleri İstanbul Modern Sanat Müzesinde misafir edildi. Kursiyerler, yanlarındaki refakatçileriyle birlikte betimlemeli ve animasyonlu film gösterimine katıldı.

Bağcılar Belediyesinde değişik branşlarda eğitim alan engelli kursiyerler sosyal ve turistik etkinlik programlarına götürülüyor. Tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden kursiyerler İstanbul Modern Sanat Müzesini de ziyaret etti. Yetkililer görme engelli kursiyerlere müzede sergilenen eserlerle ilgili bilgi verdi. Kursiyerler daha sonra yanlarındaki refakatçilerle birlikte değişik yaş gruplarına göre film gösterimi yapılan sinema salonuna alındı. Yaklaşık iki saat salonda kalan görme engeliler dış sesin yansıtıldığı, betimlemeli ve animasyon türü film gösterimi etkinliğine katıldı.

"Sosyal yaşamın içinde oluyorlar"

Engelli kursiyerlerin yaşamlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, onların sosyal yaşamın içinde yer almaları için de projeleri hizmete sunduklarını söyledi. Çağırıcı, "Görme engelli kursiyerlerimiz sinema ortamının farklılığını yaşadılar. Çok mutlu oldular" dedi.

Görme Engellilere Betimlemeli Sinema

Görme Engellilere Betimlemeli Sinema

Görme Engellilere Betimlemeli Sinema

Görme Engellilere Betimlemeli Sinema

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