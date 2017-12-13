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Görme engellilere 'braille' etkinliği

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Görme engellilere 'braille' etkinliği
OMÜ Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu, braille (kabartma yazısı) ile görme engelliler için okuma, yazma ve sosyalleşme farkındalığını oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Sosyal Yaşamı Destekleme Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Emre Taşkın, Engelli Öğrenci Birimi’nden Ahmet Tayfur Arslan, Müzik Eğitimi Bölümü’nden Arş. Gör. Beril Tekeli, Samsun Engelliler Federasyonu üyeleri ve engelli öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara braille tekniği hakkında kısaca bilgi verilirken, bu teknikle nasıl yazı yazıldığı da katılımcılara gösterildi. "Parmaklarımla dokunuyorum zihnimle okuyorum" sloganıyla desteklenen etkinlikte, braille tekniğiyle hazırlanmış okey ve satranç oyunları da tanıtıldı.

Etkinliğin ardından heyet ve engelli öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti. Toplulukları ve yaptıkları çalışmalar hakkında Rektör Bilgiç’e bilgi veren ziyaretçiler ayrıca isminin braille yazılı olduğu bir plaket, braille yazılmış bir kitap ve el yapımı bir tablo hediye ettiler. İsmail AKDUMAN

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