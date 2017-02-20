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Görme engellilerin sorunlarını öğrendiler

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Görme engellilerin sorunlarını öğrendiler
Kırıkkale Fen Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere Görmem İçin Sen Varsın Projesi kapsamında görme engellilerin yaşadığı sorunlar hakkında seminer verildi. Görme engelli Akdeniz, "Unutmayın ki; her insan bir gün engelli olabilir" dedi

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Ar-Ge Birimi tarafından üstlenilen ve 19 lisede eğitimine başlanan Görmem İçin Sen Varsın Projesi'nin eğitimlerine Kırıkkale Fen Lisesi'nde devam edildi. Proje Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz, Proje Sorumlusu Hatice Şap olurken, Proje Yasal Temsilciliğini ise İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin yapıyor.

Okulda yapılan eğitime öğrenciler büyük ilgi gösterirken, görme engelli Bekir Akdeniz proje kapsamında gençleri ve toplumu bilinçlendirmeyi amaç edindiklerini söyledi. Akdeniz, öğrencilere bu projenin başarı çıtasının gittikçe yükselmeye başladığı belirterek, "Bahşılı İlçesi'nde başlayan eğitim bugün hedef kitlesini büyüttü ve Kırıkkale'ye kadar taşındı. Proje kapsamında görme engellilerin toplumda karşılaştıkları zorlukları anlatıyoruz. Engelli bireylerin toplumdan beklentilerini ifade ediyoruz. Unutmayın ki; her insan bir gün engelli olabilir" diyerek sözlerini tamamladı. 

Bir ders saati eğitim veren Akdeniz'e öğrenciler soru cevap kısmında ilginç sorular yöneltti. Eğitimi sonuna kadar dinleyen öğrenciler, sokakta bir görme engelli gördüklerinde onunla nasıl irtibata geçeceklerini, nasıl tokalaşacaklarını, sokağın karşısına geçerken nelere dikkat edeceklerini uygulamalı olarak öğrendiklerini söyleyerek, görme engelli Bekir Akdeniz'e teşekkür ettiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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