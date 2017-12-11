Goü Hentbol Takımı 1’inci Lige Yükseldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hentbol takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen müsabakalarda namağlup şampiyon olarak Üniversiteler Hentbol 1'inci Lig'ine...

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hentbol takımı, Afyonkarahisar'da düzenlenen müsabakalarda namağlup şampiyon olarak Üniversiteler Hentbol 1'inci Lig'ine yükseldi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde düzenlenen Üniversitelerarası 2.lig Hentbol müsabakalarına Tokat'ı temsilen katılan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hentbol takimi sırasıyla, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve son olarak final maçında da Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi ile karşılaştı. Rakiplerinin tamamını yenen ve namağlup olarak şampiyon olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hentbol Takımı, elde ettiği bu başarıyla Üniversiteler Hentbol 1'inci Ligi'ne çıktı. Elde edilen başarıda ekip ruhuna sahip bireylerden oluşan bir takıma sahip olmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Takım Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Yakup Paktaş: "Tamamı Tokat Gençlik Spor Kulübü öğrencilerinden oluşan hentbol takımımız Kulüp-Üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Şehrimizin ve üniversitemizin hentbola katkısı Üniversite 1'inci liginde de devam edecektir. Bu takıma emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımızı kutluyorum" dedi.