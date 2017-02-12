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Göynük Belediyesinden Muş’taki Askerlere Atkı

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Göynük Belediyesinden Muş’taki Askerlere Atkı
Bolu'nun Göynük Belediye Başkanlığı tarafından Muş'un Varto ilçesinde görev yapan Mehmetçik için atkı ve bere gönderildi.

Bolu'nun Göynük Belediye Başkanlığı tarafından Muş'un Varto ilçesinde görev yapan Mehmetçik için atkı ve bere gönderildi.

Göynük Belediyesi personeli, eşleriyle birlikte Belediye Başkanı Kemal Kazan'ın öncülüğünde kampanya başlatarak, Varto'da görev yapan güvenlik güçleri için atkı ve bere ördü. El emeği göz nuru atkı ve bereler, Göynük Belediye Başkanı ve İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan'ın içten mektubuyla Varto'da vatani görevini yapan güvenlik güçlerine gönderildi. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan'ın içten mektubuyla birlikte kargoya verilen el emeği göz nuru atkı ve bereler, Göynük eski kaymakamı olan ve şu anda Muş Varto Kaymakamlığı görevinde bulunan Mehmet Nuri Çetin aracılığı ile Varto'daki güvenlik güçlerine ulaştırıldı.

Belediye Başkanı Kemal Kazan tarafından kaleme alınan ve ortak duyguları içeren mektupta, vatani görevini yapan güvenlik güçlerine duyulan minnet ve şükran aktarıldı. Her zaman, her yerde ve her şartta güvenlik güçlerinin yanında olunduğu dile getirilen Kemal Kazan imzalı mektupta, "Vatanın yiğit evlatları, bizler Göynük belediye personeli ve eşleri olarak sizlere naçizane bir hediye göndermek istedik. Kocaman cesur yüreklerinizi, kalbimizdeki sevgi ve şefkat ile ısıtmak dileğimiz. Emin olunuz ki bu mukaddes görevde yalnız değilsiniz" ifadelerine yer verildi.

Kampanya hakkında bilgi veren Başkan Kazan, "Bizim yurdumuzda, tek bayrak, tek millet olarak güvenle ve huzur içinde yaşamamızı sağlayan güvenlik güçlerimiz için başlatılan atkı ve bere örme kampanyası, milli duygular ile birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Personellerimiz ve eşleri bu vatanın evlatları için gece gündüz, canla başla çalışarak atkı ve bereleri askerlerimize yetiştirdi. Örülen her atkı ve berede hem ilmek ilmek emek, hem de dualar var. Kampanyayı duyanlar desteklerini esirgemedi. Örmeyi bilmeyenler bile "çorbada bir parça da olsa bizim de tuzumuz olsun" diyerek örgüyü öğrendi. Öğrenemeyenler ise hazır alarak katkıda bulundu. İpleri yetmeyenlere dostluk ve kardeşlik çerçevesinde imece usulü destek sağlandı. Biz Akşemseddin'in diyarı, Osmanlı'nın yaşayan tarihiyiz. Doğal güzelliklerimizin yanı sıra insanlarımızın yüreğinin güzelliği ile de anılmak istiyoruz. Bu kampanyaya destek veren, başta belediye personelimiz olmak üzere tüm Göynüklülere duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Göynük Belediyesinden Muş’taki Askerlere Atkı

Göynük Belediyesinden Muş’taki Askerlere Atkı

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