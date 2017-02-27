Göz Hastalıkları Konusunda Türk Hekim Rüzgarı

Göz Doktoru Op.Dr. Şeyda Atabay, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Hekimlerle birlikte bir toplantıya katıldı.

Göz Doktoru Op.Dr. Şeyda Atabay, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Hekimlerle birlikte bir toplantıya katıldı. Türkiye'den davetli olarak toplantıya katılan Op.Dr. Şeyda Atabay göz çevresine yapılacak olan müdahalelerin özellikle göz altı ışık dolgusunun göz sağlığı açısından çok önemli olduğu konusunda diğer hekimlerle bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantıya Kıbrıs'ta göz doktoru olan hekimlerinde olduğu pek çok uzman doktor katıldı. Toplantıda yapılmış olan deneyimler anlatılarak Türkiye-Kıbrıs-İsviçre arasında bilgi alışverişi yapıldı. Toplantıya, yurtdışından Dr. Stefan Lipp katılırken, göz altı ışık dolgusu konularında Op.Dr. Şeyda Atabay Türkiye'den katılım sağlayarak Kıbrıs ile birlikte olumlu bir doktor etkileşimi sağlandı.

Göz doktoru Şeyda Atabay Türkiye'yi bu şekilde göz çevresi gençleştirme müdahalelerin de temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.