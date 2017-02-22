Göz Muayenesini İlkokul Çağına Ertelemeyin

Çocukların göz tembelliğine en hassas oldukları yaşların doğumdan 7 yaşına kadar geçen dönem olduğu ve bu dönemde göz tembelliği fark edilirse tedavi...

Çocukların göz tembelliğine en hassas oldukları yaşların doğumdan 7 yaşına kadar geçen dönem olduğu ve bu dönemde göz tembelliği fark edilirse tedavi edilebileceği bildirildi. Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi UzmanıProf. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, "İlk göz muayenesi, çocuk 1 yaşını geçmeden yapılmalı, ilkokul çağına ertelenmemeli" dedi.

Bir bebeğin, ilk üç aya kadar tam gelişmeyen görme merkezleri nedeniyle cisimleri gözleriyle takip edemediğini ifade eden ve her iki gözünü birlikte kullanmaya 3. ayda başladığını, ancak altıncı aya geldiğinde erişkine benzer bir görüşe sahip olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, Çocukların büyük bir kısmında 7 yaşına kadar görme gelişimi tamamlandığından göz rahatsızlıklarının tedavisinde 0-7 yaşın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu,ilk göz muayenesinin mümkün olan en erken dönemde yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Bebeklerde gözlerde kayma, sulanma, leke, gözlerde beyazlık, ışığa bakamama, titreme gibi bir sorun var ise, hiç zaman kaybetmeden muayene edilmeli. Sorun olmayan bebekler ise 1 yaş öncesinde tercihen 8-9 aylıkken mutlaka bir göz doktoruna götürülmeli" diye konuştu.

Temelinde göz rahatsızlıkları var

Normal görme gelişimini engelleyen göz rahatsızlıklarının, göz tembelliğine neden olduğunu belirten Prof. Dr. Yaycıoğlu, "Katarakt, gözde lekeler, göz kapağında düşüklük, şaşılık gibi rahatsızlıklar bu engellerden birkaçı. Bu tür rahatsızlıklarda retina görüntüsü bulanık olduğundan beyindeki görme merkezinde kalıcı hasarlar ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda, her iki gözde, ileri derecede kırma kusuru erken gelişimsel dönemde tedavi edilmezse, gözlerde tembellik gelişebiliyor. Bu şekilde erken çocukluk döneminde bulanık görüntü sebebi ile görme öğrenilmediğinden göz tembelliği kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Aileler fark edemeyebiliyor

Ailelerin çok ilgili olsalar bile, çocuklarındaki göz bozukluğunu veya tembelliği fark edemeyebileceğini çocuklarının çok uzaktaki objeleri veya yerdeki küçük cisimleri seçmelerinin iyi gördükleri anlamına gelmediğini ifade eden Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu, "Tek gözü bozuk olan çocuklar iyi gören gözleri ile bu cisimleri seçebildikleri için bu durum aldatıcı olabilir. Bu durumu saptamanın basit yolu tek gözü kapatarak yapılacak göz muayenesidir" şeklinde konuştu.

Kapama tedavisi işe yarıyor

Kapama tedavisi denilen yöntemle sağlam ve iyi gören göz kapatılarak, zayıf olan gözün çalıştırılmasının amaçlandığını ve bu tedavide zorlanan çocuklarda kapama sağlayan özel gözlükler kullanılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yaycıoğlu, "Kapama tedavisi genelde 7'li yaşlara kadar etkili oluyor. Sonrasında uygulandığında başarı şansı düşüyor" dedi.

Göz muayenesi hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Prof. Dr. Rana Altan Yaycıoğlu,anne babalara seslenerek, çocuklarının göz sağlığında dikkat etmeleri gerekenleri ise şöyle anlatıyor:

"Bebekler 1 yaş altında mutlaka göz kontrolünden geçirilmeli, ilk göz muayenesi için ilkokula başlama yaşı beklenmemeli, eğer bir rahatsızlıkları varsa gözlük veya cerrahi tedavi gecikmeden uygulanmalı, uygun gözlükler ve kapama tedavisi ile iyileşen göz tembelliğinde, en iyi sonuçların tedaviye erken başlanıldığında alındığı unutulmamalı, göz rahatsızlıklarına, özellikle görsel iyileştirilebilme dönemi olan doğum ile 7 yaş arasında müdahale edilmesi gerektiği akılda tutulmalı."